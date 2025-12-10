La cucina italiana riconosciuta Patrimonio UNESCO

Erriu: “Un orgoglio per l’Italia e per la ristorazione di Fiumicino”

La cucina italiana è ufficialmente Patrimonio Immateriale dell’Umanità UNESCO. Dal 10 dicembre 2025, “La Cucina Italiana, tra sostenibilità e diversità bioculturale” entra nella lista dei beni culturali immateriali grazie alla decisione unanime del Comitato intergovernativo riunito a New Delhi.

È la prima cucina al mondo ad essere riconosciuta nella sua interezza come patrimonio culturale, definita dall’UNESCO una “miscela sociale e culturale di tradizioni” e un linguaggio che favorisce condivisione, identità e apprendimento intergenerazionale.

Il dossier italiano, curato da Pier Luigi Petrillo e sostenuto da realtà come La Cucina Italiana, l’Accademia Italiana della Cucina e la Fondazione Casa Artusi, ha permesso all’Italia di rafforzare il proprio primato mondiale nei riconoscimenti agro-alimentari.

Entusiasta la reazione dei territori. Emilio Erriu, coordinatore della lista civica Crescere Insieme, ha sottolineato il valore nazionale e locale del traguardo: “Esprimo la più profonda soddisfazione per il raggiungimento di un obiettivo storico: la cucina italiana è stata insignita del titolo di Patrimonio Immateriale dell’Umanità dall’Unesco. È un risultato importante per tutta l’Italia e per la ristorazione di Fiumicino che negli ultimi anni si è data molto da fare. A chi ha lavorato con dedizione a questa candidatura va il mio più profondo ringraziamento. Questo riconoscimento è motivo di orgoglio. È un valore sociale che si unisce alla ricchezza dei nostri territori, promuovendo la tutela dei prodotti locali. La cucina di Fiumicino è un’eccellenza gastronomica dominata dal pesce fresco, con ristoranti stellati e trattorie tradizionali che spaziano da proposte raffinate a sapori veraci.”

La cucina italiana riconosciuta Patrimonio UNESCO è un riconoscimento che celebra la diversità dei territori italiani, la sostenibilità alimentare e una tradizione culinaria capace di unire generazioni, comunità e culture.