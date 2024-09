Inchiesta del Ministero su 10 Università telematiche e private

Opposizione: “Spicca l’Anglo Cattolica San Paolo che finanziò la campagna elettorale di Baccini”

“Dalle pagine del quotidiano Repubblica la notizia dell’inchiesta sulle Università telematiche, tra cui spicca anche l’Anglo Cattolica San Paolo, balzata agli onori della cronaca per aver finanziato la campagna elettorale del Sindaco Baccini come emerso nel servizio della trasmissione televisiva Report qualche mese fa” lo dichiarano i consiglieri comunali Ezio Di Genesio Pagliuca, Erica Antonelli, Paolo Calicchio, Fabio Zorzi, Barbara Bonanni, Angelo Petrillo, Paola Meloni e Giuseppe Miccoli.

“Lo stesso Report, nella serata di ieri – sottolineano – la riporta tra i 10 atenei fraudolenti per cui sono stati depositati esposti in procura dal Ministero dell’Università e della Ricerca, rilanciando il servizio del maggio scorso. Una vicenda mai chiarita dal Sindaco né pubblicamente, né in aula consiliare, ma della quale chiederemo ufficialmente e con un atto formale di riferire alla città“.

“Mentre si litiga in maggioranza per le bandiere – rimarcano i consiglieri dell’Opposizione – si organizzano ancora convegni del vino nella città senza vigne e task force per arginare discariche abusive ad estate finita e con un bando che non sta rispettando quanto contenuto nelle prescrizioni. E’ necessario che il Sindaco Baccini trovi anche il tempo per venire in aula e chiarire la provenienza dei prestigiosi ‘finanziamenti accademici’ per la sua campagna elettorale faraonica fatta di bugie e promesse già completamente smentite dopo un solo anno di governo”.

“Stavolta non basterà un video imbonitore per gettare fumo negli occhi dei cittadini, ci aspettiamo parole chiare e spiegazioni esaustive” concludono Di Genesio Pagliuca, Antonelli, Calicchio, Zorzi, Bonanni, Petrillo, Meloni e Miccoli