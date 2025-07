Inchiesta appalti, Sinistra Italiana Fiumicino:”Chiediamo assoluta chiarezza da parte dell’Amministrazione”

“La notizia relativa alle perquisizioni e alle indagini circa appalti truccati e corruzione ci lascia interdetti. Aspettiamo l’esito delle indagini e confidiamo nel lavoro svolto dalla Guardia di finanza e dalla Magistratura. Chiediamo però assoluta chiarezza e trasparenza da parte dell’Amministrazione” lo dichiara il direttivo di Sinistra Italiana Fiumicino.

“Basta sviamenti e giri di parole che non permettano a tutta la cittadinanza di avere conoscenza di quanto accaduto – rimarca il direttivo – È fondamentale che il primo cittadino riferisca, soprattutto perché al centro delle indagini ci sono assessori da lui nominati e il proprio capo di gabinetto”.

“Come Sinistra Italiana Fiumicino inoltre chiediamo, all’Amministrazione comunale, di attenzionare i servizi sociali colpiti e di far sì che gli stessi continuino ad essere regolari. Così come chiediamo attenzione nei confronti dei lavoratori delle associazioni e delle cooperative interessate. È necessario che, in una situazione come quella attuale, vi sia una celerità nel predisporre misure alternative che permettano il proseguimento dei servizi, in quanto gli stessi sono rivolti alle fasce più deboli della cittadinanza” conclude il direttivo di Sinistra Italiana Fiumicino