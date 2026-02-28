Caricamento...

Il treno torna a Fiumicino: via all’iter ufficiale

L’amministrazione Baccini avvia il percorso per ripristinare la tratta ferroviaria: più intermodalità, meno traffico e opere di mitigazione ambientale

 

Dopo i primi contatti istituzionali con Ferrovie dello Stato, l’amministrazione comunale di Fiumicino avvia di fatto l’iter per il ritorno della linea ferroviaria direttamente in città, che fu dismessa nel 2000.

 

​”In Commissione Urbanistica abbiamo discusso di un atto di grande rilevanza e che sarà a brevissimo portato in Consiglio Comunale – afferma la Presidente della Commissione, Francesca De Pascale – ​L’Amministrazione, guidata dal Sindaco Mario Baccini, ha riconosciuto formalmente l’interesse pubblico, locale e nazionale, al ripristino della tratta ferroviaria sul corridoio della mobilità C5. Si tratta di un collegamento strategico per ristabilire la connessione diretta della nostra città con la rete ferroviaria nazionale, dismessa nel 2000“.

 

“​Questo intervento – prosegue – s’inserisce nel quadro della Delibera di Consiglio Comunale n. 1/2026 relativa alla riperimetrazione della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano, con l’obiettivo di coniugare sviluppo infrastrutturale e tutela ambientale”.

 

 

“Il ripristino della tratta rafforzerà l’intermodalità tra ferro, gomma, porto e aeroporto, ridurrà la pressione sulla viabilità urbana ed extraurbana ed interesserà un’area già fortemente antropizzata, oggi occupata dal corridoio C5; sarà accompagnato da opere di mitigazione ambientale e compensazioni ecologiche, fasce verdi e percorsi ciclopedonali e soluzioni tecnologiche sostenibili” conclude Francesca De Pascale

 

 

