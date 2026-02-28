Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - sabato, 28 Febbraio 2026

“Walk for the Cure”: sport e solidarietà l’8 marzo a Fiumicino

L’iniziativa organizzata da Komen Italia vedrà il sostegno di Area Solidarietà Alitalia ETS con una donazione speciale per i partecipanti

 

di Dario Nottola

 

 

Area Solidarietà Alitalia ETS continua a sostenere la “Walk for the Cure”, in programma quest’anno domenica 8 marzo a Fiumicino, attraverso la donazione di borracce personalizzate.

 

“Sport, benessere, prevenzione e solidarietà per sostenere insieme la salute delle donne – sottolinea la Presidente Barbara Bassetti – è la prevenzione non è mai un percorso individuale, ma una vittoria collettiva. Ogni volta che una donna lotta per se stessa, lotta per tutte le donne. La forza di una donna è il coraggio di tutte”.

 

 

La donazione di borracce è fino ad esaurimento scorte. La manifestazione partirà da Villa Guglielmi alle ore 10: una passeggiata solidale non competitiva che si concluderà sul Lungomare della Salute, in occasione della Giornata Internazionale della Donna.

 

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Fiumicino e organizzata da Komen Italia, è aperta a tutta la cittadinanza come momento di sensibilizzazione, per ribadire il valore della prevenzione e dell’informazione. Promuovere una cultura diffusa di corretti stili di vita, significa offrire strumenti per tutelarsi e intervenire tempestivamente.

 

 

Scritto da Fiumicino Online
