Il Post social dell’Assessore D’Intino al centro del dibattito politico

La maggioranza replica “Ennesimo attacco strumentale della sinistra”

Si accende il dibattito politico a Fiumicino dopo le critiche rivolte all’Assessore Vincenzo D’Intino in seguito a un suo recente post sui social. La questione ha generato un confronto acceso tra maggioranza e opposizione, con il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia che respinge le accuse parlando di polemica costruita. Di seguito la loro posizione in merito alla vicenda.

“La polemica montata dalla sinistra sul post dell’Assessore Vincenzo D’Intino è l’ennesimo tentativo disperato di costruire un caso dove non esiste — dichiarano i Consiglieri di Fratelli d’Italia — Una frase estrapolata dal contesto viene trasformata in arma politica solo per distogliere l’attenzione dai fatti di cronaca che riguardano direttamente ambienti e figure della sinistra. La strategia è chiara: creare rumore per coprire responsabilità evidenti”.

“Da anni assistiamo allo stesso copione – proseguono – indignazioni a senso unico, ricostruzioni fantasiose e attacchi personali contro la maggioranza. Eppure proprio da quella stessa parte politica sono arrivati insulti ben più gravi, da ‘pezzente’ a ‘capra’, fino a episodi che hanno richiesto l’intervento del Presidente del Consiglio in aula. Parlare oggi di moralità istituzionale è quantomeno paradossale”.

“Il cittadino è ormai stanco di queste strumentalizzazioni continue, che non fanno altro che deteriorare il clima politico e allontanare le persone dalle istituzioni. A rimetterci è tutta la politica: ogni volta che l’opposizione sceglie la polemica invece del confronto, non fa altro che deludere e nauseare chi ci chiede serietà. Noi continueremo a lavorare con responsabilità per la città, mentre altri preferiscono alimentare tensioni costruite a tavolino” conclude il Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia Fiumicino