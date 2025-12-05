Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - venerdì, 5 Dicembre 2025

Quarta pista, il PD alza il muro: “Un progetto da fermare”

Il Circolo di Maccarese lancia l’iniziativa aperta alla cittadinanza: “Lo sviluppo può avvenire senza nuovi consumi di suolo”

 

 

La segretaria del Circolo PD “Luigi Milani” di Maccarese, Luana Magionesi, annuncia e promuove l’iniziativa pubblica “Fiumicino, un territorio da salvaguardare – No alla quarta pista”, che si terrà venerdì 12 dicembre alle ore 17 presso l’Hotel Corallo, in Via Gioiosa Marea 140, Fregene.

 

 

L’incontro nasce dalla forte preoccupazione per il progetto di ampliamento aeroportuale che prevede la realizzazione di una quarta pista, un intervento ritenuto non necessario, poiché l’aeroporto potrebbe crescere e svilupparsi senza uscire dal sedime aeroportuale. La costruzione di una nuova pista rischierebbe inoltre di provocare gravi impatti ambientali, sociali e urbanistici, mettendo seriamente in pericolo l’equilibrio del territorio di Fiumicino e delle sue comunità.

 

 

“Come Circolo PD riteniamo indispensabile difendere un territorio già fortemente stressato dalle attività aeroportuali. L’ipotesi di una quarta pista non rappresenta un progresso, ma un rischio concreto per la salute dei cittadini, per l’ambiente e per la qualità della vita. È necessario che la politica tutta si assuma la responsabilità di ascoltare il territorio e proteggerlo”, dichiara Luana Magionesi, segretaria del Circolo PD “Luigi Milani” di Maccarese.

 

All’iniziativa interverranno: Roberto Morassut – Deputato PD; Alessandra Maiorino – Senatrice M5S; Filiberto Zaratti – Deputato AVS; Esterino Montino – già Sindaco PD del Comune di Fiumicino; Ezio Di Genesio Pagliuca – Capogruppo PD Comune di Fiumicino. Modera: Fabio Zorzi – Consigliere PD Comune di Fiumicino.

 

L’appuntamento è aperto alla cittadinanza, alle associazioni e a tutte le realtà che desiderano approfondire il tema e partecipare a un confronto costruttivo per la tutela del territorio.

 

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Magionesi Quarta Pista
Articoli correlati
Cronaca

Fabbri (Fit-Cisl Lazio): "Intesa raggiunta con AdR, 243 stabilizzazioni negli aeroporti laziali"

venerdì, 5 Dicembre 2025
Politica

Il Post social dell’Assessore D’Intino al centro del dibattito politico

venerdì, 5 Dicembre 2025
Cronaca

Uiltrasporti: “Accordo storico con ADR, più qualità del lavoro e nuove opportunità per il territorio”

venerdì, 5 Dicembre 2025
Cronaca

Aeroporti di Roma rafforza l’organico: firmata l’intesa per la stabilizzazione di 243 dipendenti

venerdì, 5 Dicembre 2025
Attualità

La Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 arriva a Ostia Antica

venerdì, 5 Dicembre 2025
Corso di Taglio e Cucito
La tua pubblicità su Fiumicino Online
A spasso nel Natale
centro studi GoPrinz
Centro Studi GoPrinz
Natale al Parco da Vinci
Natale al Parco da Vinci
Natale al Parco da Vinci
Fantasie di Natale al Parco da Vinci