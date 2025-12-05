Quarta pista, il PD alza il muro: “Un progetto da fermare”

Il Circolo di Maccarese lancia l’iniziativa aperta alla cittadinanza: “Lo sviluppo può avvenire senza nuovi consumi di suolo”

La segretaria del Circolo PD “Luigi Milani” di Maccarese, Luana Magionesi, annuncia e promuove l’iniziativa pubblica “Fiumicino, un territorio da salvaguardare – No alla quarta pista”, che si terrà venerdì 12 dicembre alle ore 17 presso l’Hotel Corallo, in Via Gioiosa Marea 140, Fregene.

L’incontro nasce dalla forte preoccupazione per il progetto di ampliamento aeroportuale che prevede la realizzazione di una quarta pista, un intervento ritenuto non necessario, poiché l’aeroporto potrebbe crescere e svilupparsi senza uscire dal sedime aeroportuale. La costruzione di una nuova pista rischierebbe inoltre di provocare gravi impatti ambientali, sociali e urbanistici, mettendo seriamente in pericolo l’equilibrio del territorio di Fiumicino e delle sue comunità.

“Come Circolo PD riteniamo indispensabile difendere un territorio già fortemente stressato dalle attività aeroportuali. L’ipotesi di una quarta pista non rappresenta un progresso, ma un rischio concreto per la salute dei cittadini, per l’ambiente e per la qualità della vita. È necessario che la politica tutta si assuma la responsabilità di ascoltare il territorio e proteggerlo”, dichiara Luana Magionesi, segretaria del Circolo PD “Luigi Milani” di Maccarese.

All’iniziativa interverranno: Roberto Morassut – Deputato PD; Alessandra Maiorino – Senatrice M5S; Filiberto Zaratti – Deputato AVS; Esterino Montino – già Sindaco PD del Comune di Fiumicino; Ezio Di Genesio Pagliuca – Capogruppo PD Comune di Fiumicino. Modera: Fabio Zorzi – Consigliere PD Comune di Fiumicino.

L’appuntamento è aperto alla cittadinanza, alle associazioni e a tutte le realtà che desiderano approfondire il tema e partecipare a un confronto costruttivo per la tutela del territorio.