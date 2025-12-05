Uiltrasporti: “Accordo storico con ADR, più qualità del lavoro e nuove opportunità per il territorio”

Il sindacato: “Raddoppio dell’occupazione in 12 anni e un piano che guarda alla sostenibilità sociale”

Uiltrasporti esprime un giudizio fortemente positivo sull’accordo raggiunto con Aeroporti di Roma, considerandolo un risultato decisivo per la tutela della qualità dell’occupazione, l’ascolto delle istanze dei lavoratori e il miglioramento concreto delle loro condizioni di vita e di lavoro.

Il sindacato sottolinea come il grande piano di investimenti da 9 miliardi di euro di ADR debba trasformarsi non soltanto in un progetto infrastrutturale, ma in un percorso capace di garantire sostenibilità sociale, equilibrio tra vita privata e lavoro e una crescita costante dei diritti e dell’occupazione stabile e qualificata.

“I numeri degli ultimi dodici anni sono la prova tangibile dell’efficacia di una contrattazione responsabile – dichiara Ivan Viglietti, Segretario Nazionale Uiltrasporti con delega al Trasporto Aereo – Il personale complessivo è quasi raddoppiato, passando da 2.227 a 4.298 lavoratori. Abbiamo realizzato 1.221 stabilizzazioni, portando i contratti a tempo indeterminato da 1.870 a 3.726. Questo è il sindacato che vogliamo: pragmatico, incisivo e orientato ai risultati concreti per le persone”.

Le anticipazioni dello studio Luiss sul Masterplan dell’aeroporto di Fiumicino mostrano che gli investimenti interamente autofinanziati potrebbero generare oltre 60 mila nuovi posti di lavoro stabili entro il 2046 nel territorio del Lazio. Uiltrasporti intende seguire da vicino questa grande opportunità affinché sviluppo economico e occupazione procedano insieme alla tutela e alla valorizzazione dei lavoratori.

“L’aeroporto di Fiumicino si conferma un volano strategico per l’economia della regione Lazio – aggiunge Giuliano Scarselletti, Segretario Regionale Uiltrasporti Lazio – Il nostro impegno prosegue con responsabilità, mettendo crescita, innovazione e diritti dei lavoratori al centro delle scelte future dell’azienda”.

Uiltrasporti ribadisce infine la volontà di continuare a esercitare il proprio ruolo con serietà, assicurando che la crescita del settore sia sempre accompagnata da solide garanzie sociali e occupazionali.