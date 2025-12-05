Caricamento...

venerdì, 5 Dicembre 2025

La Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 arriva a Ostia Antica

Il Parco Archeologico invita a vivere il passaggio della fiamma il 7 dicembre: “È il momento in cui Ostia Antica diventa parte della leggenda olimpica”

La fiamma olimpica accende Ostia antica. Domenica 7 dicembre l’antica porta di Roma sul Mediterraneo brillerà della luce dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026.

“Non è solo una fiamma che passa. È la storia che corre verso il futuro. È il respiro dello sport che incontra l’immortalità dell’arte. È il momento in cui Ostia antica diventa parte della leggenda olimpica. Ti aspettiamo!”, è l’invito del Parco Archeologico.

PERCORSO E ORARI:
10.50-11.05: Scavi di Ostia. Partenza presso il Piazzale della Vittoria – arrivo sul Decumano Massimo all’incrocio con via degli Aurighi.

Maggiori info sul percorso: https://www.olympics.com/it/milano-cortina-2026/viaggio-della-fiamma-olimpica

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Fiamma olimpica Parco Archeologico di Ostia Antica
