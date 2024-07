I sindaci di “Porta d’Italia” scrivono al sindaco di Civitavecchia Piendibene: “Incontriamoci per discutere sulla nuova Provincia Lazio”

E’ l’invito lanciato al neo sindaco, dai primi cittadini dei Comuni di Fiumicino, Ladispoli, S. Marinella, Tolfa e Cerveteri

di Dario Nottola

Un invito ad incontrarsi per discutere insieme sul progetto per l’istituzione della nuova Provincia “Porta d’Italia”, che diventerebbe la sesta del Lazio. E’ quello lanciato, in una lettera a cinque firme, al neo sindaco eletto di Civitavecchia, Marco Piendibene, dai primi cittadini dei Comuni di Fiumicino, Ladispoli, S. Marinella, Tolfa e Cerveteri, che hanno deliberato l’istituzione della nuova Provincia (Civitavecchia aveva già deliberato l’adesione prima del rinnovo delle elezioni del neo sindaco, ndr).

“I Comuni – scrivono al collega i sindaci Baccini, Tidei, Grando, Bentivoglio e Landi – hanno abbracciato l’idea innovativa di creare una provincia a protagonismo diffuso con poli territoriali omogenei, anziché un ente centrale dominante, distante, indifferente perché già ingolfato di suo, talvolta con obiettivi diversi se non contrastanti con il contesto esterno alla metropoli. Un grande progetto istituzionale che sin dalla sua genesi ha visto coinvolti tutti i sindaci del territorio che hanno condiviso ogni indirizzo generale, ogni attività istruttoria ed ogni azione puntuale all’insegna di una sana e leale collaborazione. Anche nel corso delle recenti vicende elettorali si è inteso attendere l’elezione dei nuovi sindaci prima di presentare la proposta di legge per la costituzione della nuova provincia ‘Porta d’Italia’ perché ci fosse sempre la più ampia condivisione del percorso intrapreso in cui le decisioni dei singoli riverberano significativamente sul contesto locale più ampio”.

I sindaci propongono, pertanto, a Piendibene “nel quadro comportamentale adottato sino ad ora, largamente condiviso, e prima che si assumano decisioni che possano incidere significativamente sull’argomento, nel massimo rispetto dell’autonomia che la legge assegna agli enti locali, di incontrarci per discutere insieme della vicenda, nell’ottica generale delle buone relazioni tra i nostri Comuni, al solo fine di tutelare e valorizzare le nostre realtà locali, specialmente con riguardo alle principali scelte attinenti all’intero territorio di un’area vasta”, concludono i primi cittadini.