I consiglieri comunali di opposizione e la consigliera regionale Michela Califano si oppongono alla commemorazione di Ettore Muti

“Faremo luce su questa ennesima scandalosa vicenda, andata in scena il 24 agosto nella pineta di Fregene”

“La commemorazione del fascista Ettore Muti a Fregene è l’ennesima, orribile, bravata di CasaPound. È assurdo che le istituzione di un Paese, che fonda le proprie radici e la propria Costituzione sull’antifascismo, da quella comunale di Fiumicino, a quella Regionale e Nazionale, continuino a far finta di nulla non prendendo posizione e al contrario avallando con il silenzio questi assurdi teatrini da parte di un’associazione che a giorni alterni finisce alle cronache per aggressioni e violenze. Faremo luce su questa ennesima scandalosa vicenda” lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio Michela Califano.

“Condanniamo e prendiamo le distanze dalla commemorazione fascista andata in scena il 24 agosto nella pineta di Fregene – lo dichiarano tutti i consiglieri comunali dei gruppi di opposizione, PD, Lista Civica Ezio e Sinistra e Reti Civiche, in seguito alla notizia pubblicata da diversi quotidiani nazionali – L’apologia del fascismo in Italia è reato. Chiediamo che anche il sindaco Baccini, e tutta la sua amministrazione, prendano le distanze da simili iniziative, stigmatizzandole con forza e con parole chiare”.