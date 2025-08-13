Focene, fondi anti-erosione fermi al palo. Di Genesio Pagliuca e Meloni: “Il Comune di Fiumicino tace”

“La Regione Lazio ha stanziato risorse per interventi urgenti ma l’amministrazione comunale non le utilizza”

A Focene, la lotta contro l’erosione costiera è ferma al palo. Nonostante la Regione Lazio abbia stanziato fondi straordinari per interventi urgenti, il Comune di Fiumicino non ha ancora dato avvio ai lavori. Una lentezza inspiegabile che lascia residenti e operatori turistici esposti ai danni di mareggiate sempre più violente.

“La Regione Lazio ha stanziato da mesi risorse importanti per affrontare l’erosione costiera a Focene, arrivati anche grazie a seguito delle numerose segnalazioni dei residenti della località balneare, ma il Comune di Fiumicino sembra aver dimenticato quei fondi in un cassetto” lo dichiarano Ezio Di Genesio Pagliuca, Capogruppo PD e Paola Meloni, Consigliera comunale Lista Civica Ezio.

“Perché questa lentezza? Perché non si interviene, nonostante la gravità della situazione? Parliamo di finanziamenti per ‘interventi urgenti’, destinati – ribadiscono – a tratti del nostro litorale, e in particolare a Focene, duramente colpita da mareggiate sempre più violente. Eventi che, come sottolineato dalla stessa Regione, hanno compromesso la sicurezza del territorio, delle infrastrutture turistiche e degli ecosistemi costieri”.

“Ora che i soldi ci sono perché non vengono utilizzati? Cosa sta aspettando l’amministrazione comunale? Nel frattempo, i residenti continuano a convivere con il rischio, e le attività del territorio attendono risposte. Non si può giocare con la sicurezza delle persone e con la tutela ambientale. Il Comune dia spiegazioni e, soprattutto, si attivi immediatamente per utilizzare le risorse già disponibili. Ogni giorno perso è un’occasione sprecata per proteggere Focene e i suoi cittadini” concludono Di Genesio Pagliuca e Meloni