Fiumicino, nuova escalation di atti dolosi: il PD chiede chiarezza e interventi immediati

“La Città non può diventare terra di illegalità, chiediamo intervento del prefetto”

Un nuovo grave episodio scuote la città di Fiumicino. L’incendio che, nella serata di sabato 25 ottobre, ha distrutto sette automobili all’interno di un autosalone di via della Scafa a Isola Sacra riaccende l’allarme sicurezza sul territorio e impone una riflessione seria sulle condizioni di legalità e controllo. A denunciarlo sono i Consiglieri comunali del Partito Democratico Ezio Di Genesio Pagliuca, Fabio Zorzi, Paolo Calicchio ed Erica Antonelli, che esprimono forte preoccupazione per il ripetersi di atti dolosi e chiedono un intervento immediato delle istituzioni competenti.

“L’incendio che ha distrutto, nella serata di sabato 25 ottobre, sette automobili nell’autosalone di via della Scafa a Isola Sacra è un episodio grave, che si aggiunge a una serie di atti dolosi che, a fasi alterne, da alcuni mesi stanno colpendo il nostro territorio” lo dichiarano Di Genesio Pagliuca, Zorzi, Calicchio ed Antonelli.

“Siamo sinceramente preoccupati per quello che sta avvenendo – rimarcano – Fiumicino si sta trasformando in un luogo dove eventi di questo tipo diventano sempre più frequenti e, purtroppo, quasi ordinari”.

“Negli ultimi mesi – aggiungono – abbiamo denunciato episodi di incendi di rifiuti pericolosi, roghi in aree di parcheggio in parte abusive e altri eventi sospetti che hanno destato forte preoccupazione tra i cittadini. In diversi casi la stessa amministrazione comunale ha riconosciuto la natura dolosa dei fatti, confermando il nostro grido d’allarme“.

“Ma quando è l’opposizione a denunciare la natura dolosa di certi episodi, si preferisce minimizzare o, peggio – incalzano – reagire con fastidio, tranne poi essere costretti a riconoscere la gravità della situazione. Questo atteggiamento non fa bene alla città e non rende giustizia a chi, come noi, chiede soltanto più attenzione e più sicurezza per i cittadini”.

“È facile complimentarsi con le forze dell’ordine – ribadiscono – ma se non si mettono in campo strumenti e risorse adeguate, a partire dal potenziamento della Polizia Locale – che per la prima volta da decenni questo mese non ha percepito neanche gli straordinari regolarmente svolti del mese di agosto – quei ringraziamenti restano solo parole. Le forze dell’ordine sono allo stremo e meritano un sostegno concreto, non solo dichiarazioni d’intento“.

“Per questo chiediamo l’intervento del Prefetto, anche attraverso l’istituzione di una Commissione per l’accesso, per fare piena chiarezza su quanto sta accadendo e valutare le misure necessarie a ristabilire legalità e sicurezza. Solo così si potrà tornare a garantire quella serenità che Fiumicino merita” concludono i Consiglieri comunali PD Ezio Di Genesio Pagliuca, Fabio Zorzi, Paolo Calicchio, Erica Antonelli