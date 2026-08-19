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Scritto da Fiumicino Online - mercoledì, 19 Agosto 2026

Fiumicino, l’opposizione attacca sulla sicurezza: “Cittadini sempre più preoccupati”

Di Genesio Pagliuca, Bonanni e Petrillo intervengono dopo l’aggressione a un giovane all’Isola Sacra e puntano il dito contro l’amministrazione Baccini: “Servono più decoro, servizi e controllo del territorio”

 

 

Torna al centro del dibattito politico il tema della sicurezza a Fiumicino. Dopo la recente aggressione ai danni di un giovane, picchiato all’Isola Sacra mentre era in bicicletta nel corso di una rapina, i gruppi di opposizione denunciano un crescente senso di insicurezza tra i residenti e criticano la gestione dell’amministrazione comunale. A intervenire sono Ezio Di Genesio Pagliuca, Barbara Bonanni e Angelo Petrillo, che tracciano un quadro critico della situazione cittadina, dalla sicurezza al decoro urbano, fino ai servizi pubblici e alla Polizia Locale.

 

 

“La stampa locale si è occupata in questi giorni dell’aggressione a un giovane del territorio che è stato picchiato, all’Isola Sacra, mentre era in sella alla bicicletta per rapinarlo della sua catenina. È evidente che le problematiche riguardanti la sicurezza cittadina stanno un pò sfuggendo di mano al Sindaco Baccini in quanto i residenti sono sempre più preoccupati per il susseguirsi di episodi violenti, o perlomeno sospetti, che si stanno verificando nelle diverse località del territorio” lo dichiarano Ezio Di Genesio Pagliuca, Capogruppo PD; Barbara Bonanni, Capogruppo Sinistra Italiana e Reti Civiche e Angelo Petrillo, Capogruppo Lista Civica Ezio.

 

“La stessa percezione di sicurezza è sempre più flebile – aggiungono – basti pensare agli incendi che si sono verificati in questi ultimi tempi, agli atti di violenza, ai furti, alle aggressioni avvenute in spiaggia, in una città sempre più sporca e difficile da gestire. Basti anche vedere le distese di autovetture che in questi giorni sono presenti in tutti i parcheggi pubblici della città. Saranno tutti turisti venuti a Fiumicino con la macchina?”.

 

“Non saranno certo le grandi inaugurazioni previste a rendere patinata l’immagine di Fiumicino – ribadiscono – dato che molte delle opere realizzate e da concludersi, tra cui il Palazzetto dello Sport o il Polo Natatorio, non sono neanche frutto della sua mente geniale, bensì qualcosa di già programmato dalla nostra precedente amministrazione”.

 

“Eppure – proseguono Di Genesio Pagliuca, Bonanni e Petrillo – nella previsione di bilancio il Sindaco aveva parlato di una cifra importante, ricavata dalla migliore amministrazione nella riscossione dei tributi, che sarebbe stata destinata a garantire decoro e sicurezza nella Città”.

 

“Quello che invece è evidente – sottolineano – è il fatto che i servizi sociali e quelli educativi languono, la Polizia Locale è allo stremo, ridotta ai minimi termini, per mancanza di risorse e di personale, il servizio di trasporto ad oggi non ha più nessuna garanzia rispetto al suo reale funzionamento, le strade sono ormai sono una giungla tra buche e avvallamenti”.

 

“Questa è la Fiumicino che Baccini vuole promettere ancora ai cittadini per i prossimi cinque anni? Meno male che la decisione del popolo resta sempre sovrana!” concludono Ezio Di Genesio Pagliuca, Capogruppo PD; Barbara Bonanni, Capogruppo Sinistra Italiana e Reti Civiche e Angelo Petrillo, Capogruppo Lista Civica Ezio

 

 

 

 

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Baccini Bonanni Di Genesio Pagliuca Petrillo
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