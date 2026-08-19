Fiumicino, vertenza catering aeroportuale: Baccini vicino ai lavoratori

Il sindaco interviene dopo la segnalazione di UGL Trasporto Aereo: “Inaccettabili discriminazioni o disparità di trattamento. Pronti ad aprire un tavolo di confronto”

Il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, interviene sulla vertenza che riguarda i lavoratori del comparto catering dello scalo aeroportuale, sollevata dalla segreteria nazionale di UGL Trasporto Aereo.

Il primo cittadino ha espresso la vicinanza dell’amministrazione comunale ai dipendenti coinvolti, ribadendo l’attenzione del Comune nei confronti delle condizioni di lavoro all’interno del polo aeroportuale.

“Esprimo vicinanza ai lavoratori dell’aeroporto di Fiumicino, a seguito della segnalazione di UGL Trasporto Aereo – dichiara Baccini – La tutela dei lavoratori del nostro polo aeroportuale è una priorità per l’Amministrazione comunale”.

Al centro della vicenda, secondo quanto segnalato dal sindacato, ci sarebbero possibili disparità di trattamento sul piano contrattuale legate all’appartenenza o alle posizioni sindacali dei lavoratori. Un’eventualità sulla quale Baccini ha espresso una posizione netta.

“La discriminazione o la disparità di trattamento contrattuale legata all’appartenenza o alle posizioni sindacali è una condotta che non possiamo accettare”, sottolinea il sindaco.

L’amministrazione comunale, ha aggiunto Baccini, seguirà l’evolversi della vertenza e si è detta disponibile a favorire il confronto tra le parti. Qualora fosse necessario, il Comune potrebbe anche promuovere l’apertura di un tavolo dedicato.

“Seguiremo da vicino la vicenda – conclude il primo cittadino – e confermo la nostra piena disponibilità a favorire un dialogo costruttivo tra le parti, aprendo, se necessario, un tavolo di confronto affinché si giunga a una soluzione che garantisca pari dignità a tutti i dipendenti coinvolti“.