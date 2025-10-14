Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - martedì, 14 Ottobre 2025

Fiumicino, il PD incontra i cittadini al Circolo Italo Alesi

Dibattito pubblico con il segretario provinciale Maugliani: focus sulla situazione amministrativa del Comune

 

 

È in programma domani, alle ore 18, presso il Circolo Italo Alesi di via Formoso, un incontro pubblico promosso dal Partito Democratico di Fiumicino. All’iniziativa parteciperanno il gruppo consiliare locale e il segretario provinciale del PD, Rocco Maugliani.

 

Al centro del confronto ci sarà la situazione amministrativa del Comune, che secondo i democratici vive una fase di rallentamento. L’appuntamento sarà l’occasione per discutere con iscritti, simpatizzanti e cittadini sui temi legati al funzionamento della macchina comunale e sulle prospettive politiche della città.

 

“Un momento di ascolto e partecipazione – spiegano dalla segreteria comunale – utile per raccogliere idee e proposte e costruire un percorso condiviso”.

 

L’iniziativa si inserisce in una serie di incontri che il Partito Democratico intende promuovere nei prossimi mesi per rafforzare il dialogo con il territorio e stimolare un dibattito sulle priorità di Fiumicino.

 

 

