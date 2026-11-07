Fiumicino, FdI: quattro nuovi incarichi nell’Amministrazione comunale

Il coordinatore Mattina: riconosciuto il lavoro politico e amministrativo del partito

di Dario Nottola

Il coordinamento comunale di Fratelli d’Italia Fiumicino, per voce del coordinatore Francesco Mattina, esprime “grande soddisfazione” per il nuovo assetto delle deleghe amministrative e per gli incarichi affidati ai rappresentanti del partito. “Questa riorganizzazione rappresenta anche un riconoscimento del lavoro politico e amministrativo portato avanti da Fratelli d’Italia a Fiumicino, attraverso la presenza costante sul territorio, l’ascolto dei cittadini, il confronto con le realtà locali e l’impegno quotidiano dei propri rappresentanti nelle istituzioni – spiega Mattina -. Un lavoro fatto di presenza, proposte, responsabilità e attenzione alle esigenze della comunità, che ha contribuito a consolidare il ruolo di Fratelli d’Italia all’interno dell’Amministrazione comunale. In questo contesto, desidero rivolgere le mie più sincere congratulazioni ai nostri rappresentanti: Vincenzo D’Intino, assessore con deleghe ai Tributi, alla Programmazione economica e finanziaria, all’Informatizzazione, all’Innovazione tecnologica, alle Aziende partecipate e alla Pubblicità, che amplia le proprie competenze assumendo anche la delega alle Politiche culturali. Stefano Costa, assessore con deleghe all’Ambiente, ai Parchi, al Verde pubblico e privato, al Ciclo integrato dei rifiuti, al Monitoraggio ambientale, al Risparmio energetico, all’Agricoltura, alla Caccia e alla Pesca, al quale viene affidata anche la competenza sul Decentramento amministrativo. Federica Cerulli, consigliera comunale, alla quale vengono affidate le Politiche scolastiche. Roberto Feola, consigliere comunale, che riceve l’incarico relativo alle Politiche giovanili”.

“Quattro incarichi importanti, che testimoniano la presenza e il contributo di Fratelli d’Italia in ambiti fondamentali per il futuro della nostra città. Siamo particolarmente soddisfatti perché questi riconoscimenti valorizzano non soltanto il lavoro dei singoli assessori e consiglieri, ma anche il percorso politico e organizzativo che il nostro partito ha costruito nel tempo a Fiumicino. Un percorso fondato sulla partecipazione, sulla serietà e sulla volontà di dare risposte concrete ai cittadini. La cultura, l’ambiente, il decentramento, la scuola e le politiche giovanili sono settori che incidono direttamente sulla qualità della vita della nostra comunità. Siamo certi che i nostri rappresentanti sapranno affrontare le nuove responsabilità con dedizione e senso istituzionale, continuando a lavorare nell’interesse dell’intero territorio comunale. Fratelli d’Italia Fiumicino continuerà a essere presente, a portare avanti le proprie idee e a dare il proprio contributo con determinazione, attraverso il lavoro dei suoi rappresentanti e di tutta la propria comunità politica.

A Vincenzo, Stefano, Federica e Roberto rivolgo, a nome mio personale e di tutto il coordinamento comunale, i migliori auguri di buon lavoro per i nuovi e importanti incarichi”, conclude Mattina.