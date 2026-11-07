Progetto Anbi e Regione, insieme per ridurre le perdite idriche nel Lazio

Digitalizzazione e monitoraggio per migliorare l’efficienza degli impianti irrigui

di Dario Nottola

La digitalizzazione entra in campo per migliorare la gestione della risorsa acqua: è il progetto su cui punta il Consorzio di Bonifica Litorale Nord, con la Regione, e che interessa un comprensorio irriguo di circa 28.000 ettari, ricompreso in un comprensorio consortile di oltre 620.000 ettari, comprendente aree agricole strategiche come Maccarese, Ostia, Fiumicino e Tarquinia.

Il progetto pilota mira a ridurre le perdite idriche, migliorare l’efficienza degli impianti e rafforzare la sicurezza del territorio. “Il piano è portato avanti in collaborazione con il Gruppo Almaviva, grazie al sostegno della Regione Lazio e, in particolare, dell’assessore Giancarlo Righini – sottolinea il Consorzio -. Un percorso che, dopo la partecipazione a RemTech Expo a Ferrara, ha trovato ulteriore spazio a ‘Ecomondo’, nell’ambito dell’iniziativa ‘La Bonifica Digitale: esperienze, tecnologie, prospettive’, promossa da Almaviva Group e ANBI, con il coinvolgimento di istituzioni, Consorzi di Bonifica, mondo accademico e operatori tecnologici”.

Illustrato a Ferrara dal direttore generale del Consorzio, Andrea Renna, punta a censire le infrastrutture, misurare i consumi, individuare le criticità e ridurre progressivamente le perdite, attraverso tecnologie digitali e sistemi di monitoraggio capaci di supportare una gestione più efficiente degli impianti irrigui.

“La gestione sostenibile dell’acqua e la sicurezza del territorio rappresentano priorità fondamentali per il nostro Consorzio – ha dichiarato il presidente Niccolò Sacchetti -. Investire nella digitalizzazione significa dotarsi di strumenti innovativi per conoscere meglio le nostre infrastrutture, ridurre gli sprechi e garantire un servizio sempre più efficiente al mondo agricolo. È una sfida che affrontiamo grazie alla collaborazione con la Regione Lazio e con partner tecnologici qualificati, nella convinzione che l’innovazione debba tradursi in benefici concreti per il territorio e le comunità”.

(Foto da pagina Facebook “ANBI-Associazione Naz. Consorzi gestione e tutela territorio e acque irr.”)