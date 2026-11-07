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Scritto da Fiumicino Online - sabato, 7 Novembre 2026

Ita Airways, accordo con i sindacati sulle uscite volontarie

Previsti Naspi fino a 24 mesi e un trattamento economico fino al 90-92% della retribuzione

 

 

di Dario Nottola

 

 

ITA Airways ha raggiunto e sottoscritto con le organizzazioni sindacali e le associazioni professionali un accordo nell’ambito della procedura avviata ai sensi della legge 223/1991.

 

 

“L’intesa si inserisce nel percorso di trasformazione e sviluppo della compagnia, legato all’evoluzione del modello organizzativo, all’aggiornamento delle competenze e alla progressiva integrazione di ITA Airways nel Gruppo Lufthansa”. L’accordo prevede che le uscite interessino “esclusivamente i lavoratori che manifestino formalmente la propria non opposizione, confermando quindi la natura volontaria del percorso”.

 

Per i lavoratori che aderiranno sono previste le misure di sostegno al reddito stabilite dalla normativa vigente, con accesso alla NASpI fino a 24 mesi e all’integrazione del Fondo di solidarietà per il trasporto aereo (FSTA) fino all’80% della retribuzione media di riferimento.

 

 

A tali strumenti si aggiunge un incentivo aziendale, differenziato in funzione delle tempistiche di uscita, corrisposto in un’unica soluzione, che consentirà di portare complessivamente il trattamento economico fino al 90-92% della retribuzione di riferimento per il periodo di fruizione della NASpI. “Saranno inoltre mantenute le agevolazioni di viaggio con ITA Airways secondo quanto previsto dall’accordo”.

 

 

“L’accordo raggiunto è un risultato importante, che ci permette di accompagnare con responsabilità una nuova fase nel percorso di trasformazione e sviluppo di ITA Airways. Abbiamo sempre considerato prioritario affrontare questa evoluzione prestando la massima attenzione alle nostre persone e individuando soluzioni basate sulla volontarietà e su adeguate misure di tutela. Ringrazio le organizzazioni sindacali e le associazioni professionali per il confronto serio e costruttivo che ha consentito di raggiungere questa intesa”, ha dichiarato l’amministratore delegato e direttore generale di ITA Airways, Joerg Eberhart.

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