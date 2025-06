Fiumicino, “Al mare in bus”: De Pascali “Progetto al quale teniamo molto”

“Anche quest’anno parte ‘Al mare in bus‘, progetto al quale teniamo moltissimo per agevolare la fruizione delle nostre spiagge e dei nostri lidi.” Lo dichiara in una nota Francesca De Pascali, presidente commissione trasporti Comune di Fiumicino.

“Un piano che abbiamo condiviso in commissione trasporti, che mi onoro di presiedere, sul quale abbiamo lavorato e che contiamo di migliorare ulteriormente. L’anno scorso – prosegue – le 5 linee estive dedicate esclusivamente al mare, che partono dalle principali stazioni ferroviarie del nostro territorio, ebbero un ottimo riscontro.”

“Il nostro obiettivo è fare un ulteriore salto di qualità. Vogliamo che questo servizio possa diventare strutturale e abituale non solo per i nostri concittadini ma anche per tutti coloro che decidono e decideranno di passare l’estate nel nostro Comune. In questo modo – conclude De Pascali – contiamo anche di eliminare gran parte del traffico e degli ingorghi che purtroppo interessano le località di mare. Per questo invitiamo tutti i cittadini a usufruirne.