Estate Fiumicinese, Opposizione: “Revocare la delibera per gli eventi estivi”

“Si pensi subito ad un piano alternativo per non lasciare la stagione priva di un cartellone culturale”

“Alla luce dei fatti di cronaca e delle indagini in corso, a garanzia dell’operato di tutti, riteniamo opportuno revocare la delibera, approvata in Consiglio comunale lo scorso 24 giugno dalla maggioranza, con cui si è provveduto alla variazione del ‘Piano di fabbisogno di beni e servizi 2025-2027’, prevedendo la somma di 650.000 euro per eventi turistico-culturali estivi” lo dichiarano i consiglieri di opposizione PD, Sinistra e Reti Civiche, Lista Civica Ezio Sindaco.

“Si pensi subito ad un piano alternativo per la realizzazione degli eventi estivi, per non lasciare la stagione priva di un cartellone culturale. Noi, fin da subito, diamo la nostra disponibilità a collaborare in tal senso nelle Commissini preposte” concludono i consiglieri di opposizione