Estate 2024, Zorzi e Magionesi: “Un investimento da favola, ma non per tutti”

“Gli eventi e le feste costano, ma forse qualche buca in meno non guasterebbe”

“Ricordate quando l’amministrazione diceva … ‘Niente castelli in aria, risaniamo i debiti trovati’? Beh, sembra che quei castelli siano stati costruiti con i mattoni dell’ironia” è il commento di Fabio Zorzi, consigliere comunale PD e Paola Magionesi, segreteria Circolo L. Milani PD

“L’estate 2024 – proseguono – si è rivelata una delle più ‘brillanti’ di sempre per le casse del nostro caro Comune, che solo a dicembre 2023 veniva descritto come in dissesto con un debito pregresso di ben 80 milioni di euro. Ma niente paura: nonostante il dissesto, sono stati spesi ben 544.395,4 euro (IVA inclusa) per eventi estivi che, purtroppo, non hanno coperto neanche l’intero territorio. È come se Palidoro, Torre in Pietra, Maccarese, Testa di Lepre, Tragliata e Tragliatella fossero scomparse dalla mappa!”.

“Nel dettaglio – spiegano Magionesi e Zorzi – i costi delle manifestazioni sono stati i seguenti: 57.973,12 euro per gli eventi culturali Torre Clementina, Aranova e la Corte di Villa Guglielmi; 192.687,28 euro per gli eventi turistico-culturali di Fiumicino e Passoscuro; 165.315,00 euro per la rassegna incontri di Fregene; 42.000,00 euro per la Città di Fiumicino: un patrimonio di Storia, Cultura e Attrattive Turistiche; 56.420,00 euro per il Villaggio dello Sport e 30.000,00 euro per la Dolce Vita di Fregene”.

“E, come se non bastasse, a dicembre non mancherà la ciliegina sulla torta: dopo i 169.000 euro per le ultime luminarie di Natale, ci aspettiamo una cifra analoga se non maggiore per le prossime festività natalizie. Peccato, però, che le strade restino in ‘stato di dissesto’, tanto che siamo costretti a imporre un limite di velocità di 30 Km/h su alcune di esse (via dell’Olivetello, via di Campo Salino, via della Muratella, via Rospigliosi, via S. Carlo a Palidoro), giustificandoci con la necessità di reperire le risorse per intervenire. Insomma, si sa, gli eventi e le feste costano… ma forse qualche buca in meno non guasterebbe” concludono Fabio Zorzi e Paola Magionesi