Emergenza acqua nelle zone nord del Comune di Fiumicino

Di Genesio Pagliuca e Zorzi: “Pressione nulla e nessun aggiornamento sull’arsenico, il Comune faccia chiarezza”

“Ci risiamo. I cittadini delle zone nord di Fiumicino sono costretti, come ogni estate, a convivere con una pressione idrica insufficiente o del tutto assente per l’intera giornata, a causa degli acquedotti rurali gestiti da Arsial, ormai incapaci di soddisfare i bisogni minimi della popolazione. Una situazione che si ripete ciclicamente e che, anno dopo anno, continua a peggiorare” lo dichiarano Ezio Di Genesio Pagliuca, Capogruppo PD e Fabio Zorzi, Consigliere Comunale PD.

“Secondo le indicazioni ricevute da Arsial – proseguono – dalla metà di giugno è cambiata la procedura: in caso di problemi idrici, bisogna rivolgersi al Comune di residenza, che a sua volta deve sollecitare Acea per attivare gli interventi. Anche per Fiumicino vale questa trafila burocratica che, tuttavia, non ha prodotto alcun risultato concreto. La realtà è che i serbatoi non vengono più riempiti, lasciando intere famiglie senza acqua”.

“Nel frattempo – aggiungono – sul fronte della qualità dell’acqua, la situazione è ancora più allarmante. Nessuno ha più fornito aggiornamenti ufficiali sul problema dell’arsenico. Un’emergenza che va avanti da quando Arsial aveva informato i cittadini interessati, come si evince dalle lettere, decidendo peraltro di sospendere la riscossione dei pagamenti fino al ritiro delle ordinanze che vietavano l’utilizzo dell’acqua per scopi alimentari e potabili, a causa del superamento dei limiti di arsenico nei campioni analizzati”.

“Da allora, però – rimarcano i consiglieri dell’Opposizione – è calato il silenzio, come hanno reclamato i cittadini: nessun aggiornamento, nessuna revoca dell’ordinanza, nessuna informazione ufficiale sui valori attuali. A questo punto chiediamo con forza al Comune di Fiumicino di fare piena chiarezza. Non è più tollerabile il rimpallo di responsabilità tra enti: Arsial continua a dichiarare che la competenza è degli enti locali, ma è dovere dell’Amministrazione comunale pretendere risposte chiare, rapide e verificabili da tutti i soggetti coinvolti, e soprattutto informare con trasparenza i cittadini”.

“Anche perché da troppo tempo si susseguono promesse puntualmente disattese, rassicurazioni che tutto sarebbe stato sistemato. La realtà, invece, è che le criticità permangono, e i servizi essenziali, come quello idrico, vengono garantiti solo a intermittenza, se non del tutto negati. I cittadini meritano risposte e servizi efficienti” concludono Ezio Di Genesio Pagliuca e Fabio Zorzi

(Immagine da web)