Degrado sottopasso Maccarese, Pd: “Presentata interrogazione regionale”

“Versa da mesi in uno stato di incuria e abbandono”

di Dario Nottola

Il Pd di Fiumicino solleva con forza nuovamente l’attenzione, chiedendo che siano ripristinati, con urgenza, la sicurezza ed il decoro, sul sottopassaggio ferroviario dell’ex Dazio di Maccarese che “versa da mesi in uno stato di incuria e abbandono”.

“Nello scorso mese di ottobre l’attuale maggioranza del Comune di Fiumicino decise di bocciare una nostra proposta, presentata in Consiglio comunale, dove chiedevamo al Comune di acquisire in comodato gratuito la gestione del sottopasso, per poter garantire ai nostri cittadini un’infrastruttura pulita e costantemente in manutenzione – afferma il Pd – Constatato l’esito negativo della nostra proposta in Consiglio comunale ed accertato il peggiorare della situazione ambientale, grazie alla Consigliera Eleonora Mattia, abbiamo deciso di depositare un’interrogazione regionale chiedendo direttamente a Rfi di assumere urgentemente provvedimenti per eliminare lo stato di degrado e sporcizia e ripristinare la sicurezza e il decoro del sottopassaggio”, conclude la nota del Partito democratico.