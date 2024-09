Dall’ANPI Fiumicino solidarietà con il popolo Palestinese

Liccardi: “Riteniamo oltraggioso che la loro bandiera sia diventata oggetto di insulti”

abbiamo ricevuto e pubblichiamo

La sezione ANPI di Fiumicino esprime profondo rammarico per quanto accaduto lo scorso martedì 27 agosto in consiglio comunale, dove la maggioranza di centro destra ha respinto una mozione presentata dall’opposizione, nella quale si chiedeva di esporre la bandiera palestinese in segno di solidarietà con il popolo palestinese che sta attraversando indicibili sofferenze. Riteniamo inoltre oltraggioso che la loro bandiera sia diventata oggetto di insulti proferiti dagli esponenti della stessa coalizione che governa il comune, dimostrando in questo modo scarso senso del mandato politico ed istituzionale.

“Auspichiamo che ci sia un ripensamento – dichiara il presidente della Sezione ANPI di Fiumicino Giuseppe Liccardi – e che si realizzino quanto prima iniziative per dimostrare la vicinanza al popolo palestinese che sta subendo, dalla politica dell’attuale governo dello stato israeliano, una feroce repressione a Gaza e in tutta la Cisgiordania”.

In generale si mettano in campo tutte quelle iniziative volte a sensibilizzare la popolazione al raggiungimento della pace in tutte le zone di guerra.

Dopo il conflitto scaturito dal terribile eccidio del 7 ottobre ad opera degli estremisti di Hamas, ci riconosciamo nella sola ed unanime voce che si alza ed invoca la pace “Che la tregua sia duratura…”