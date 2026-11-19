Consiglio Comunale, Severini: “Benvenuto a Cogato”

Il presidente del Consiglio comunale saluta l’ingresso del neoconsigliere di Crescere Insieme: “Un valore aggiunto per la seconda parte del mandato”

“Con l’approvazione della delibera di surrogazione e la ricomposizione delle commissioni consiliari II, IV e V, a seguito della nomina dell’assessora Francesca De Pascali e dell’ingresso del neoconsigliere comunale Emiliano Cogato, imprimiamo un nuovo slancio all’azione della macchina amministrativa.” Lo dichiara Roberto Severini, presidente del Consiglio comunale della Città di Fiumicino.

“In qualità di presidente del Consiglio – prosegue – porgo il mio più caloroso benvenuto al consigliere Cogato, eletto nella lista civica Crescere Insieme, augurandogli un proficuo lavoro al servizio della nostra comunità. Il suo ingresso in aula rafforzerà la componente civica all’interno dell’attuale maggioranza, dando nuovo vigore alle istanze del territorio.”

“Conosco Emiliano da lungo tempo: è una persona perbene e preparata, animata da una grande energia e dal desiderio concreto di migliorare la nostra città. Rappresenterà certamente un valore aggiunto e una nuova forza propulsiva per questa seconda parte del mandato del sindaco Baccini”, conclude Severini.