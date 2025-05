Consiglio Comunale, Baccini: “Serve maggiore attenzione agli enti locali, spesso lasciati soli”

Come Sindaco di questa città sento il dovere di denunciare la crescente insensibilità nei confronti degli enti locali.

Durante la seduta del Consiglio Comunale di questa mattina, giovedì 29 maggio, si è discussa, anche la proposta n. 61/2025, relativa all’istituzione del fondo destinato all’accantonamento dei contributi per la finanza pubblica da iscrivere nel bilancio di previsione 2025/2027.

Il Sindaco Mario Baccini ha espresso con decisione la propria preoccupazione riguardo le difficoltà che gli enti locali continuano a fronteggiare da decenni.

“Voglio sottolineare una condizione che gli enti locali italiani vivono ormai dagli anni ’90”, ha dichiarato il Sindaco. “L’accantonamento della proposta in esame è solo l’ennesimo segnale delle difficoltà sistemiche che affrontiamo quotidianamente. Scriverò una lettera al Ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, per segnalare non solo i problemi di natura finanziaria, ma anche quelli legati alle responsabilità dirette che gravano sui Comuni. Troppo spesso, infatti, siamo lasciati soli a governare processi complessi – sociali, culturali ed economici – senza un adeguato supporto normativo”.

Il Sindaco ha anche evidenziato come gli obblighi di accantonamento stiano ostacolando la possibilità di investire e promuovere uno sviluppo concreto sui territori: “Oggi gli accantonamenti impediscono nuovi investimenti e limitano le prospettive di crescita. Nonostante ciò, la città di Fiumicino è un comune virtuoso e vive una situazione di stabilità economica, anche grazie del lavoro portato avanti in questi anni dalla Fiumicino Tributi”.

Il Primo Cittadino ha poi concluso con un appello al legislatore: “Come Sindaco di questa città sento il dovere di denunciare la crescente insensibilità nei confronti degli enti locali. Ci ritroviamo spesso soli nel gestire lo sviluppo delle nostre comunità, tra incombenze amministrative sempre più onerose, l’intervento della Corte dei Conti, e una serie di difficoltà nella gestione degli atti. È tempo che la politica ascolti la voce dei quasi 8000 comuni che costituiscono il tessuto sociale e culturale del nostro Paese”.