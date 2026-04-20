Concessioni balneari: la replica del Delegato al Demanio Marittimo, Massimiliano Catini all’opposizione

“Appare paradossale che oggi a sollevare polemiche siano proprio coloro che in passato, non hanno affrontato con serietà una questione così rilevante”

Sulle concessioni balneari, in merito alle dichiarazioni rilasciate dai consiglieri di opposizione (clicca qui), il Delegato al Demanio Marittimo, Massimiliano Catini, sottolinea che gli unici a generare confusione sono proprio i firmatari del comunicato, oggi contestatori di una situazione che, negli anni passati, hanno contribuito direttamente a determinare in qualità di responsabili politici.

“Le procedure avviate dalla precedente amministrazione – ricorda Catini – risultano incomplete e parziali: su oltre 100 concessioni balneari, ne sono state assegnate soltanto 27, senza che siano mai state chiarite in modo trasparente le motivazioni di tali scelte.”

“Alla luce di questi dati – aggiunge – appare quindi improprio parlare di una gestione contraddittoria da parte dell’attuale amministrazione. Al contrario, ci troviamo a dover intervenire su un iter caratterizzato da evidenti elementi di iniquità.”

“Appare paradossale che oggi a sollevare polemiche siano proprio coloro che, in passato, non hanno affrontato con serietà né con una visione strategica una questione così rilevante per il settore balneare, per il turismo e per tutto il territorio – afferma Catini – Non ci opporremo alla sentenza del TAR. Procederemo piuttosto a completare l’iter amministrativo in modo corretto, trasparente ed equo per tutti gli operatori, non limitandoci a una gestione parziale che ha riguardato solo una minima parte delle concessioni. Proprio in questa direzione, l’Amministrazione comunale sta verificando la regolarità del procedimento avviato in precedenza”.

“A breve sarà approvata una delibera di Giunta, con cui verrà dato indirizzo agli uffici competenti di completare la procedura, sanare le criticità ereditate e garantire pari condizioni a tutti gli aventi diritto. Il nostro obiettivo è uno solo: mettere ordine in una materia complessa, restituendo certezza giuridica, trasparenza amministrativa e prospettiva al settore, nell’interesse delle imprese, dei lavoratori e dei cittadini di Fiumicino.” conclude il Delegato al Demanio Marittimo