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Scritto da Fiumicino Online - lunedì, 20 Aprile 2026

Concessioni balneari, Pagliuca–Meloni: “Basta confusione, il sindaco revochi i bandi e tuteli davvero il territorio”

“Non si può continuare a navigare a vista, esponendo il settore a incertezze e contenziosi.”

“Prendiamo atto con favore delle dichiarazioni del sindaco di non ricorrere nei confronti della sentenza del Tar, ma servono atti concreti per dare valore e forza a queste parole. Non possiamo non evidenziare, infatti, l’ennesima gestione confusa e contraddittoria su un tema delicato come quello delle concessioni balneari da parte dell’amministrazione comunale.” Lo dichiarano il capogruppo PD, Ezio Di Genesio Pagliuca e Paola Meloni, consigliera comunale Lista Civica Ezio.

“Come già sottolineato anche in Commissione, auspichiamo che nessuno – finora rimasto assente dal dibattito – venga ora “stimolato” a presentare ricorsi: sarebbe l’ennesima beffa e promessa mancata per il territorio, per gli operatori e per l’intera comunità. Se davvero l’amministrazione intende muoversi nel solco della trasparenza e del rispetto delle norme – proseguono – allora compia un atto chiaro e coerente: revochi la delibera contenente la bozza dei bandi approvata. Una scelta necessaria anche alla luce del bando tipo ministeriale di prossima emanazione, che appare già in contrasto con quanto predisposto dal Comune di Fiumicino.”

“Non si può continuare a navigare a vista, esponendo il settore a incertezze e contenziosi. Servono scelte nette, giuridicamente solide e politicamente responsabili. Il rischio, altrimenti, è quello di creare ulteriore caos, scaricando le conseguenze sulla sicurezza e sulla serenità di imprese e lavoratori”, concludono Di Genesio Pagliuca e Meloni.

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