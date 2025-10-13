Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - lunedì, 13 Ottobre 2025

Califano: “Fiumicino avvolta da zone d’ombra, solidarietà a Isopo dopo la nuova intimidazione”

La consigliera regionale Pd denuncia un clima sempre più opaco e si schiera al suo fianco

 

“Fiumicino vive da due anni in zone d’ombra e di opacità”. Con queste parole la consigliera regionale del Pd Lazio e segretaria del Pd di Fiumicino, Michela Califano, commenta il nuovo atto intimidatorio subito da Emanuela Isopo, membro della segreteria dell’Unione Inquilini di Fiumicino, vittima per la seconda volta in poche settimane di vandalismi alla propria auto.

 

 

“Voglio esprimere tutta la mia vicinanza a Emanuela Isopo, vittima della seconda intimidazione nel giro di poche settimane. Quanto accaduto lascia sgomenti. Le zone d’ombra e di opacità che hanno ammantato Fiumicino negli ultimi due anni sono tali che ormai non ci si fa più alcuno scrupolo di colpire, in maniera eclatante, le voci fuori dal coro. A Emanuela va tutto il mio sostegno. Avanti tutta a testa alta, senza esitazioni” lo dichiara Michela Califano

 

 

Scritto da Fiumicino Online
