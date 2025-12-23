Bilancio, conti in ordine e visione per il futuro

Solidità finanziaria, investimenti responsabili e attenzione ai cittadini: il Comune di Fiumicino guarda avanti

di Fiumicino Online

Il bilancio approvato rappresenta una scelta politica chiara e strutturata, non un semplice atto tecnico. È questo il messaggio che emerge dagli interventi del sindaco Mario Baccini e dell’assessore al Bilancio Vincenzo D’Intino, che sottolineano come il documento contabile definisca il percorso e la visione dell’amministrazione comunale.

“Il bilancio approvato – ha dichiarato il sindaco Baccini – non è un atto formale, ma un atto politico che rende il Comune di Fiumicino più forte e più autonomo. La spesa corrente è interamente coperta da entrate certe, pari a 116,7 milioni di euro, perché la politica non deve solo proclamare, ma soprattutto programmare. Questo dato dimostra che la città è in salute“.

L’amministrazione ha scelto la concretezza, mettendo in sicurezza la propria struttura di riscossione e attuando politiche di recupero dell’evasione che hanno consentito di aumentare il gettito senza alzare le aliquote, rendendo il sistema più equo, secondo il principio del “pagare tutti per pagare meno”.

“I numeri del bilancio – ha spiegato l’assessore D’Intino – certificano una gestione prudente e consapevole. Abbiamo deciso di investire senza compromettere il futuro, evitando nuovi mutui o finanziamenti e continuando a ridurre il debito ereditato. È una scelta di responsabilità verso i cittadini e verso le prossime generazioni”.

Le risorse sono state orientate in modo strategico verso le priorità della città: scuola, ambiente, opere pubbliche, riqualificazione urbana e servizi sociali, con particolare attenzione alla tutela delle fasce più fragili.

Il bilancio preventivo 2026/2028 si fonda così su un equilibrio tra rigore e sviluppo, sostenibilità finanziaria e attenzione ai bisogni della comunità. “Possiamo dire ai nostri concittadini – ha concluso il Primo Cittadino – che Fiumicino è un Comune custode di un bilancio sano, con i conti in ordine e una prospettiva solida per il futuro”.