Assestamento Bilancio, i numeri smentiscono l’opposizione

Agostino Prete (FdI): “Il Capogruppo PD non si rassegna al cambiamento”

“Dispiace che il capogruppo del PD in Consiglio Comunale, Ezio Di Genesio Pagliuca, mal digerisca una manovra di assestamento finanziario che testimonia l’ottimo stato di salute della nostra Amministrazione e del Comune di Fiumicino. Purtroppo per lui i fatti e i numeri lo smentiscono categoricamente” afferma il Capogruppo di Fratelli D’Italia, Agostino Prete.

“La Fiumicino Tributi – prosegue – ha, ormai da tempo, messo in atto una decisa inversione di rotta che ha portato la società partecipata a risultati importanti nella lotta all’evasione, testimoniati da maggiori incassi e nuovi accertamenti. Oltre un milione di euro in più di entrate sulla Tari derivanti dalla bollettazione ordinaria rispetto allo stesso periodo in cui Di Genesio Pagliuca sedeva in maggioranza è un fatto, non un’opinione”.

“E se, come diceva Churchill, non sempre cambiare equivale a migliorare, ma per migliorare – evidenzia Prete – bisogna cambiare, avvisiamo l’ex Vicesindaco che la Fiumicino Tributi ha un nuovo CdA, ha messo in campo nuovi processi e procedure, avviando un percorso di valorizzazione delle competenze e professionalità interne all’azienda che sta dando ottimi risultati”.

“Capisco che questo, dal punto di vista dell’opposizione, costituisca più di un punto a sfavore e un grande rimpianto per quanto non è stato fatto in passato, ma è un grande vantaggio per tutti i cittadini del nostro Comune che vedono trasformare le maggiori entrate in servizi e grandi opportunità di sviluppo del territorio” conclude il Capogruppo di Fratelli D’Italia