Assestamento bilancio, Di Genesio Pagliuca:”Dalla maggioranza numeri fantasiosi”

“Non abbiamo fiducia nelle dichiarazioni che fa questa amministrazione comunale”

“I numeri snocciolati durante il consiglio comunale di lunedì 29 luglio in merito all’assestamento di Bilancio 2024 non solo rappresentano fumo agli occhi dei cittadini, ma sono anche a dir poco fantasiosi” lo dichiara il capogruppo PD, Ezio Di Genesio Pagliuca.

“Dove sono i 109 milioni di euro di entrata? – rimarca – Forse qualcuno confonde le cifre degli accertamenti con quelle delle entrate effettive, e se questo è il livello rischiamo di vederne delle belle nei prossimi mesi”.

“Non abbiamo fiducia nelle dichiarazioni che fa questa amministrazione comunale – ribadisce Di Genesio Pagliuca – pronta fino a poco più di un anno fa a tuonare sull’inefficienza e sullo stato malato della Fiumicino Tributi, che è sempre composta dalle stesse persone. In più si continua a non mettere un euro in più sulla cultura, mentre per quanto riguarda il sociale la spesa programmata è appena necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali”.

“Nonostante sia l’assessore D’Intino che il sindaco Baccini sostengano, senza documentare in alcun modo – sottolinea – che sono aumentati gli stanziamenti per cultura e servizi, la realtà è che già è stata data una sforbiciata alle spese per l’assistenza estiva degli utenti in condizioni di fragilità, in gran parte già provati dal taglio del reddito di cittadinanza. Inoltre a detta della maggioranza il Comune di Fiumicino fino a qualche tempo fa era sull’orlo del default, mentre ad oggi gode di ottima salute“.

“È vero che i poteri della libera università di San Paolo possono avere un loro influsso, come è accaduto su altre questioni, ma difficilmente avrebbero sistemato situazioni gravi come quelle descritte dall’attuale maggioranza. La verità è che è che ancora una volta il sindaco Baccini e la sua squadra di Governo hanno fatto emergere tutte le proprie bugie. Con questa maggioranza c’è da preoccuparsi” conclude il capogruppo PD, Ezio Di Genesio Pagliuca