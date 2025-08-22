Area cani Isola Sacra, Di Genesio Pagliuca: “A distanza di 10 mesi i cittadini si trovano davanti all’ennesima promessa disattesa”

“Presenteremo una mozione in Consiglio comunale per chiedere conto di quanto accaduto”

Lo scorso ottobre l’amministrazione comunale annunciava la realizzazione di una nuova area cani a Isola Sacra, ma a a distanza di oltre dieci mesi, però, di quell’opera non vi è alcuna traccia: nessun cantiere avviato, nessun segnale concreto di realizzazione. In programma, dall’opposizione, una mozione per risolvere il problema.

“Era il 18 ottobre 2024 quando l’amministrazione comunale annunciava, con grande enfasi e attraverso comunicati ufficiali, la realizzazione di una nuova area cani a Isola Sacra, tra via Carcopino, via Gismondi, via Cabruna e via Mariotti. Si parlava di uno spazio sicuro, attrezzato e dotato di tutti i servizi necessari, presentato come un importante passo in avanti per la qualità della vita degli animali e dei cittadini” lo dichiara il Capogruppo PD, Ezio Di Genesio Pagliuca.

“Non solo – aggiunge – a corredo di quell’annuncio, non erano mancate le consuete celebrazioni social, con le immancabili ‘sviolinate’ dell’avvocato di fiducia dell’assessore all’Ambiente, corredate persino da un cuoricino. Un trionfo di promesse e autocelebrazioni, che lasciava intendere un intervento ormai dietro l’angolo”.

“A distanza di oltre dieci mesi da quell’annuncio, però, i cittadini si trovano davanti all’ennesima promessa disattesa – rimarca Di Genesio Pagliuca – Dell’area cani, infatti, non vi è alcuna traccia: né lavori avviati, né cantieri, né tantomeno segnali concreti di un progetto che sembrava già pronto a partire”.

“Numerosi residenti – prosegue – che avevano accolto con entusiasmo la notizia, oggi esprimono delusione e amarezza. Per loro quell’intervento avrebbe rappresentato un servizio atteso. Invece, ancora una volta, l’entusiasmo iniziale si è trasformato in frustrazione, alimentata dai soliti rinvii, dal rimpallo di responsabilità e da un silenzio che pesa come una beffa”.

“La Giunta Baccini, e in questo caso in particolare l’assessore Costa, sempre pronto a pontificare, si confermano ancora una volta più abili nella propaganda che nella concretezza. È facile fare proclami e riempire i social di dichiarazioni altisonanti, ma molto più difficile mantenere gli impegni presi davanti ai cittadini. La verità è che, di fronte a promesse pubbliche come quella del 18 ottobre 2024, non ci si può permettere di far passare mesi e mesi senza dare risposte né avviare interventi concreti. Per questo presenteremo una mozione in Consiglio comunale per chiedere conto di quanto accaduto e per pretendere tempi chiari e certi. È inaccettabile che una città come Fiumicino, che ambisce a crescere e a migliorare i servizi per i suoi cittadini, debba fare i conti con annunci rimasti sulla carta e con un’amministrazione che si preoccupa più di apparire che di realizzare” conclude il Capogruppo PD, Ezio Di Genesio Pagliuca