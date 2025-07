Approvata proroga Fiumicino Tributi, il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia esprime soddisfazione

“La delibera approvata era necessaria, ancora una volta l’opposizione volta le spalle ai cittadini”

Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia al Comune di Fiumicino ha espresso soddisfazione per l’esito del Consiglio comunale svoltosi ieri, durante il quale è stata approvata la proroga tecnica del servizio di gestione dei tributi locali affidato alla società Fiumicino Tributi SpA.

“Vogliamo evidenziare la nostra soddisfazione sull’atto votato ieri a favore della Fiumicino Tributi, che ha rischiato di perdere un importante servizio lasciando senza occupazione molti cittadini – dichiarano i consiglieri di FdI – Inoltre vogliamo sottolineare come questa Amministrazione stia facendo un lavoro importante sulla Fiumicino Tributi, garantendo continuità e tutela occupazionale”.

“La delibera approvata era necessaria – sottolineano – come ha ricordato anche il Sindaco Mario Baccini, per evitare l’interruzione di un servizio essenziale per la cittadinanza dato che la scadenza del precedente affidamento era fissata al 30 giugno”.

Nell’aula consiliare non sono mancate però polemiche, soprattutto per l’atteggiamento dell’opposizione di centrosinistra, che ha abbandonato l’Aula. Fratelli d’Italia ha criticato duramente la scelta: “Ancora una volta dobbiamo stigmatizzare il comportamento dell’opposizione che, pur di voltare le spalle al nostro operato, va anche contro il bene dei cittadini. E’ inaccettabile mettere in discussione la tenuta di un servizio pubblico fondamentale per motivi meramente politici. La delibera è comunque passata, garantendo la prosecuzione delle attività di Fiumicino Tributi e la salvaguardia dei lavoratori” conclude il Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia