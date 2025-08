Ambiente: “Quando la toppa è peggio del buco”, l’Assessore Costa replica al Consigliere Miccoli

“Vorrei ricordare che anche in passato il territorio viveva problematiche simili, se non peggiori, tra discariche abusive e degrado”

di Fernanda De Nitto

“Suggerisco al consigliere comunale Giuseppe Miccoli di iscriversi a qualche corso di aggiornamento relativo allo Yoga dato che mi sembra che le sue competenze in materia, essendo anche promotore e fondatore di un’organizzazione che si occupa proprio di questa disciplina fisica, mentale e soprattutto spirituale, sembrano alquanto venute meno. Tutto ciò è testimoniato dal suo atteggiamento minaccioso e sprezzante delle regole sostenuto nello scorso consiglio comunale nei miei riguardi” afferma l’Assessore all’Ambiente Stefano Costa, in replica alle dichiarazioni del consigliere comunale dell’Opposizione, Giuseppe Miccoli (Clicca qui).

“Ad oggi mi preme rispondere, rispetto a quanto da lui dichiarato sul degrado in cui versa la città – ribadisce Costa – precisando che sono sotto gli occhi di tutti le criticità, di cui me ne dispiaccio, di un Comune che per estensione è la seconda realtà urbana del Lazio dopo la Capitale. Quella della lotta all’inciviltà è, purtroppo, una battaglia difficile da vincere se non ci si impegna insieme con responsabilità ed attenzione. Ci stiamo prodigando per fare il meglio possibile, ricordando che anche in passato il territorio viveva problematiche simili, se non peggiori, tra discariche abusive e degrado. Ad oggi, purtroppo ci sono diverse situazioni critiche evidenti, come ad esempio la zona di Via del Faro dove siamo intervenuti la scorsa settimana con una massiccia bonifica. La stessa aerea sembra sia già stata oggetto di nuovi abbandoni indiscriminati di spazzatura di vario genere”.

“Rispetto ai droni – replica l’Assessore – occorre prima di tutto precisare che il quadrante tra Fiumicino e Isola Sacra, come tutti dovrebbero sapere, rimane prevalentemente zona offlimits per l’utilizzo dell’aeromobile a pilotaggio remoto. Però gli stessi droni, ricordo furono oggetto di ilarità e critiche da parte dell’opposizione, mentre ad oggi apprezzo il loro constatare che, nei luoghi autorizzati, possono essere un valido supporto a tutela dei territori. Mentre le fototrappole, di cui già ci stiamo occupando da tempo della loro attivazione, sono però vincolate dal garante della privacy e dalle normative in materia di tutela dei dati personali”.

“Rispetto alla distribuzione dei mastelli – spiega – stiamo proseguendo la consegna in tutte le località del Comune, precisando che alcuni di essi sono purtroppo andati distrutti nell’incendio del magazzino della ditta responsabile della gestione rifiuti. Una volta terminata la distribuzione potremmo veramente applicare la tariffa puntuale ai cittadini. A differenza, per la raccolta degli abiti usati è scaduto l’appalto ma non vi è stata interruzione di servizio in quanto la gestione primaria è affidata, in attesa di un bando, alla stessa Fiumicino Ambiente”.

“Per quanto concerne le isole ecologiche – prosegue – si stanno valutando delle soluzioni alternative rispetto all’orario di apertura e chiusura, garantite nel rispetto della legalità e delle normative che riguardano tale gestione”.

“Qualora per il consigliere Miccoli ci fossero delle perplessità su eventuali affidamenti e gestione degli appalti si può rivolgere alla Commissione Trasparenza esponendo quanto ritiene necessario al fine di avere tutti i chiarimenti del caso. Come quando lo stesso consigliere, facente parte della Commissione Ambiente, dichiarò di essere venuto a conoscenza di un deposito abusivo di rifiuti che però nei fatti non credo abbia ancora provveduto a denunciare alle autorità competenti al fine di poter prevedere un intervento. Certe volte sarebbe meglio vedere i fatti ricordando al consigliere Miccoli l’importanza dello Yoga quale metodo con cui si calma la mente irrequieta, direzionando costruttivamente l’energia vitale” ha concluso l’Assessore Stefano Costa.