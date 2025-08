Ambiente, Miccoli: “Fiumicino affoga nel degrado”

“Ai cittadini non serve uno show social, ma trasparenza, risposte e rispetto”

“Il vero volto dell’assessore, pardon, del ‘consigliere Costa’, come lo chiama lo stesso presidente del Consiglio comunale Severini, è emerso chiaramente nelle ultime settimane. Fiumicino non è mai stata così sporca. E mentre la città affonda nel degrado, chi dovrebbe occuparsi della pulizia e della gestione dei servizi pensa solo all’attivismo social, ruolo che, a giudicare dai risultati, sembra essere l’unico che gli riesca” lo dichiara Giuseppe Miccoli, Consigliere comunale Lista Civica Ezio.

“I cittadini continuano a chiedere a gran voce che fine abbiano fatto i droni e le fototrappole – aggiunge – quando sarà finalmente completata la consegna dei mastelli, quando arriveranno i contenitori per la raccolta degli abiti usati e il motivo della riduzione di orario delle isole ecologiche”.

“Intanto leggiamo – prosegue Miccoli – di affidamenti ed integrazioni di nuovi e vecchi servizi, appalti di cui nessuno ha parlato in Commissione e sui quali regna il silenzio più totale. Temi di questa importanza, soprattutto in un momento così delicato per il Comune e per la gestione degli appalti, andrebbe spiegato ai cittadini e condiviso nelle Commissioni preposte invece di lasciare il tutto nell’oscurità“.

“E invece no! Si convocano Commissioni su problemi marginali che comunque rimangono irrisolti, come le cartacce del mercato del sabato, mentre su questioni ben più rilevanti si sceglie la strada dell’omissione. Qual è il vero motivo di questa opacità? Ai cittadini non serve uno show social, ma trasparenza, risposte e rispetto” conclude Giuseppe Miccoli