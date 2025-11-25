Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - martedì, 25 Novembre 2025

Alloggi per donne in fuga dalla violenza, Isopo: “Tutto fermo da quattro anni”

L’Unione Inquilini sollecita la Regione Lazio: “Serve subito il regolamento per rendere operativo il diritto a una casa sicura”

 

In occasione della Giornata nazionale dedicata alle donne vittime di violenza, l’assessore regionale alle Politiche Abitative, Pasquale Ciacciarelli, ha ricordato l’impegno delle istituzioni nel sostegno alle persone che subiscono maltrattamenti.

 

“Riteniamo doveroso affiancare a ogni dichiarazione pubblica un impegno concreto, soprattutto rispetto al tema della casa, che per molte donne, spesso insieme ai figli, rappresenta la condizione minima per poter ricostruire una vita libera e sicura” dichiara Emanuela Isopo, dirigente nazionale dell’Unione Inquilini.

 

“Dal 2020 la Regione Lazio – aggiunge – ha previsto la possibilità di assegnare un alloggio popolare in deroga alla graduatoria nei casi di particolare fragilità, tra cui rientrano le situazioni di violenza domestica. Tuttavia, ad oggi questo strumento risulta di fatto inutilizzabile in assenza di un regolamento attuativo che ne definisca criteri, modalità e tempistiche“.

 

“Da oltre due anni l’Unione Inquilini ha segnalato formalmente questa criticità agli uffici competenti – ribadisce Isopo – chiedendo alla Regione di rendere operativa una misura che potrebbe rappresentare una via d’uscita reale per molte donne che, oltre al trauma subito, vivono anche l’incertezza abitativa. Nonostante le ripetute sollecitazioni, il regolamento non è ancora stato approvato”.

 

“In assenza di atti concreti, la distanza tra le parole e la realtà resta evidente – sottolinea – La tutela delle donne vittime di violenza richiede interventi immediatamente utilizzabili, non iniziative meramente simboliche”.

 

“L’Unione Inquilini rinnova quindi la richiesta alla Regione Lazio e all’assessore Ciacciarelli di adottare senza ulteriori ritardi il regolamento necessario a rendere pienamente accessibile la misura già prevista dal 2020. Una casa sicura non può essere un annuncio: deve essere un diritto effettivo” conclude Emanuela Isopo

 

 

