Aeroporto di Fiumicino, approvata la mozione sul TPL

Petrillo: “Più accessibilità, biglietti e informazioni chiare per cittadini e turisti”

Migliorare l’accessibilità e la fruibilità del Trasporto Pubblico Locale nel principale snodo di arrivo del territorio. È questo l’obiettivo della mozione approvata all’unanimità dal Consiglio comunale di Fiumicino, che punta a rendere più semplice l’acquisto dei biglietti, più visibili le fermate e più chiare le informazioni per cittadini e turisti all’interno dell’aeroporto “Leonardo da Vinci”. Un intervento concreto per favorire mobilità sostenibile, accoglienza e qualità dei servizi.

“Oggi in Consiglio comunale ho presentato una mozione per migliorare accessibilità, acquisto dei biglietti e informazione ai passeggeri sul Trasporto Pubblico Locale in aeroporto, con particolare attenzione alla linea 8. Lo scalo di Fiumicino è la principale porta d’ingresso del nostro territorio, ma ad oggi l’utilizzo del TPL risulta poco chiaro e poco praticabile, soprattutto per i turisti” lo dichiara Angelo Petrillo, Consigliere Comunale Fiumicino – Lista Civica Ezio.

“La situazione attuale presenta diverse criticità – sottolinea – manca una segnaletica davvero visibile che indichi la fermata della linea 8 all’interno dei Terminal; la fermata è riconoscibile quasi solo da scritte a terra e da un palo basso con un cartello poco leggibile; la macchinetta per i biglietti è collocata su un altro livello stradale e senza indicazioni; la biglietteria di Piazzale Traiano è chiusa il pomeriggio e la domenica. A questo si aggiunge un problema enorme sui pagamenti: non è possibile pagare con POS né alle macchinette né a bordo, e le macchinette accettano di fatto solo monete da 1 euro(il prezzo del biglietto), rendendo l’acquisto impossibile a chi non ha l’importo esatto in contanti. Infine, gli autisti non dispongono di strumenti per verificare la validità dei biglietti acquistati online”.

“La mozione, approvata all’unanimità – rimarca – chiede interventi semplici ma decisivi: segnaletica chiara nei Terminal e verso la fermata, paline adeguate e ben riconoscibili, ricollocazione e miglioramento delle macchinette, pagamenti elettronici funzionanti (POS) a bordo e nei punti di vendita, oltre alla possibilità di verificare i titoli di viaggio digitali”.

“Una città che vuole intercettare turismo, ridurre traffico e inquinamento non può rendere il trasporto pubblico ‘invisibile’ e inaccessibile proprio nel suo punto più strategico: l’aeroporto” conlcude Angelo Petrillo.