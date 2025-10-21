Caricamento...

martedì, 21 Ottobre 2025

Via Carlo Forte sommersa dai rifiuti: serve un intervento immediato

Divani, materassi e finestre abbandonati davanti al capolinea Terravision: un biglietto da visita indegno per il centro di Fiumicino

 

Buonasera, scrivo per segnalare la situazione di grave degrado che da tempo interessa via Carlo Forte, proprio di fronte al capolinea dei pullman turistici Terravision che collegano Fiumicino con la stazione ferroviaria di Roma Termini.

 

 

 

Lungo la strada si accumulano ogni giorno una quantità impressionante di rifiuti, tra cui divani, materassi, infissi, finestre e altri materiali ingombranti. È inaccettabile che una zona centrale della nostra città, peraltro a pochi passi da un hotel a quattro stelle, debba presentarsi in condizioni tanto vergognose.

 

Chiedo pertanto alle autorità competenti un intervento urgente di bonifica e un maggior controllo del territorio, affinché questa area possa tornare decorosa e accogliente, come merita Fiumicino e come si aspettano i tanti turisti che ogni giorno transitano da qui.

 

Lettera inviata da: Dario C.

Invia la tua lettera a: info@fiumicino-online.it

 

 

 

