Segnalazione marciapiede sconnesso su via delle Ombrine

Serve un urgente intervento di messa in sicurezza

Buongiorno vi scrivo per segnalare lo stato del marciapiede di Via delle Ombrine accanto al fioraio. Come si evince dalla foto, l’asfalto si è staccato facendo sprofondare anche il tombino delle fogne. Serve un urgente intervento di messa in sicurezza.

Lettera inviata da: Dario C.

