Riquadri marciapiedi di Via Torre Clementina

Confidiamo in un intervento dell’amministrazione comunale per una soluzione decorosa

Ci riallacciamo alla lettera di Renato e Rosalinda, pubblicata in data 24 ottobre su Fiumicino Online, in merito al degrado dei riquadri di pavimentazione presenti sui marciapiedi di Via Torre Clementina.

Come cittadini di Fiumicino, da oltre 10 anni, desideriamo avvalorare quanto descritto nella loro lettera. Sono ormai diversi anni che questi sono ammalorati deturpando l’aspetto estetico del marciapiede e quindi di tutta la passeggiata del lungo canale.

Lettera inviata da: Luigi e Maria Grazia

