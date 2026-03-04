Molo Nord di Fiumicino, secchioni pieni e rifiuti nel fiume: da giorni nessuna pulizia

Sacchi rotti e immondizia trascinata dal vento nel Tevere: cittadini e turisti costretti a convivere con il degrado in uno dei luoghi più frequentati della città

di Fiumicino Online

Da oltre una settimana i secchioni dei rifiuti presenti al Molo Nord di Fiumicino risultano pieni e non vengono svuotati, con sacchi ormai stracolmi e in alcuni casi rotti, dai quali fuoriescono rifiuti di ogni tipo.

Una situazione che sta creando disagio e indignazione tra cittadini e visitatori che frequentano quotidianamente la zona. Il Molo Nord, infatti, è uno dei punti più frequentati della città: meta di passeggiate, luogo di ritrovo per residenti e turisti e punto panoramico molto apprezzato da chi vuole ammirare l’ingresso del porto e la foce del Tevere.

Il problema non riguarda soltanto l’aspetto estetico. A causa dei sacchi danneggiati, parte dei rifiuti viene trascinata dal vento e finisce direttamente nel fiume, contribuendo a peggiorare una situazione già delicata dal punto di vista ambientale.

Non è certamente un bel biglietto da visita per Fiumicino, soprattutto in un luogo così frequentato e visibile anche ai numerosi turisti che visitano la città.

Per questo motivo sarebbe auspicabile un intervento rapido da parte degli enti preposti alla gestione e alla pulizia dell’area, affinché venga ripristinato il decoro urbano e si evitino ulteriori conseguenze per l’ambiente.

Il Molo Nord rappresenta infatti uno degli spazi simbolo della città e merita di essere mantenuto nelle condizioni di decoro che cittadini e visitatori si aspettano.