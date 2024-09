Rifiuti abbandonati area parcheggio Largo Senna

Materiali edili (anche amianto) ovunque, auto abbandonate, oltre alla presenza di camper abitati

Gentile Redazione, vi scrivo per segnalare il profondo stato di degrado in cui versa l’area di Largo Senna e zone limitrofe. Rifiuti e materiali edili (anche amianto) ovunque, auto abbandonate, oltre alla presenza di camper abitati pur non essenso un’area predisposta per questo.

Leggo tante email di altri concittadini che si lamentano dello stato di degrado del nostro comune, purtroppo non vedo altrettanti segnali da parte dell’amministrazione nel risolvere il problema, nè con comunicati figuriamoci con i fatti.

La cosa più triste è che tra non molti giorni le scuole riapriranno, anche quelle di Largo Senna, mi chiedo che messaggio diamo noi adulti? Ovviamente che si può inquinare con la massima impunità, recando un danno all’ambiente, a noi stessi e agli altri, oltre alla mancanza di qualsiasi forma di rispetto ambientale e sociale.

Lettera inviata da: Fabrizio

