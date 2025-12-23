Rifiuti abbandonati a Parco Leonardo: emergenza ambientale su via Baldassarre Peruzzi

Cumuli di immondizia da mesi lungo la strada. I residenti chiedono un intervento immediato per la bonifica dell’area

Vi scrivo per segnalare una grave situazione che si protrae ormai da diversi mesi a Parco Leonardo, in particolare su via Baldassarre Peruzzi. La strada è completamente invasa da cumuli di rifiuti di ogni genere: sacchi di immondizia, materiali ingombranti, scarti edili e altri rifiuti abbandonati indiscriminatamente.

La presenza costante di questi accumuli rappresenta non solo un serio problema di decoro urbano, ma anche un rischio per l’igiene, la salute pubblica e la sicurezza dei cittadini che quotidianamente transitano nella zona. Con il passare del tempo la situazione è peggiorata, senza che finora siano stati effettuati interventi risolutivi.

I residenti e i frequentatori dell’area chiedono con urgenza una bonifica dei rifiuti e un controllo più attento del territorio, affinché episodi di questo genere non continuino a ripetersi. È necessario un intervento immediato da parte delle autorità competenti per restituire dignità e sicurezza a una zona ormai allo stremo.

Lettera inviata da: Dario C.

Invia la tua lettera a: info@fiumicino-online.it