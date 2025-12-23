Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - martedì, 23 Dicembre 2025

Rifiuti abbandonati a Parco Leonardo: emergenza ambientale su via Baldassarre Peruzzi

Cumuli di immondizia da mesi lungo la strada. I residenti chiedono un intervento immediato per la bonifica dell’area

 

Vi scrivo per segnalare una grave situazione che si protrae ormai da diversi mesi a Parco Leonardo, in particolare su via Baldassarre Peruzzi. La strada è completamente invasa da cumuli di rifiuti di ogni genere: sacchi di immondizia, materiali ingombranti, scarti edili e altri rifiuti abbandonati indiscriminatamente.

 

 

 

La presenza costante di questi accumuli rappresenta non solo un serio problema di decoro urbano, ma anche un rischio per l’igiene, la salute pubblica e la sicurezza dei cittadini che quotidianamente transitano nella zona. Con il passare del tempo la situazione è peggiorata, senza che finora siano stati effettuati interventi risolutivi.

 

I residenti e i frequentatori dell’area chiedono con urgenza una bonifica dei rifiuti e un controllo più attento del territorio, affinché episodi di questo genere non continuino a ripetersi. È necessario un intervento immediato da parte delle autorità competenti per restituire dignità e sicurezza a una zona ormai allo stremo.

 

Lettera inviata da: Dario C.

Invia la tua lettera a: info@fiumicino-online.it

 

 

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Parco Leonardo Rifiuti
Articoli correlati
Cronaca

Fiumicino, da stasera nuovo carnet natalizio pieno di appuntamenti sul territorio   

martedì, 23 Dicembre 2025
Cronaca

Fiumicino Tributi, approvato il nuovo Statuto: più servizi e nuove prospettive operative

martedì, 23 Dicembre 2025
Lettere

Rifiuti abbandonati a Parco Leonardo: emergenza ambientale su via Baldassarre Peruzzi

martedì, 23 Dicembre 2025
Politica

Bilancio 2026 nel mirino dell’opposizione: “Una manovra fragile che scarica i costi sui cittadini e rinvia il futuro”

martedì, 23 Dicembre 2025
Cronaca

Fiumicino, prezzi del pesce “salati” per il cenone di Natale

martedì, 23 Dicembre 2025
Corso di Taglio e Cucito
La tua pubblicità su Fiumicino Online
A spasso nel Natale
centro studi GoPrinz
Natale al Parco da Vinci
Natale al Parco da Vinci
Natale al Parco da Vinci
Fantasie di Natale al Parco da Vinci