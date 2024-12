Parcheggi Parco Leonardo: è ora che questi incivili vengano sanzionati e rimosse le loro auto

E’ il caso di intervenire al più presto, visto che la situazione dura ormai da anni

Vi scrivo per segnalare che la situazione della sosta vietata in via Giulio Romano è gravemente peggiorata. Sabato pomeriggio c’erano numerose auto parcheggiate in divieto di sosta e oggi addirittura sono arrivati a parcheggiare un Suv sopra il marciapiede.

È ora che questi incivili vengano sanzionati e rimosse le loro auto perché è assurdo che devono parcheggiarsi sui marciapiedi. E’ ora che si affronti seriamente questo problema che da anni affligge la zona di Parco Leonardo.

Lettera inviata da: Dario C.

