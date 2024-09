Nuovi secchioni per raccogliere i rifiuti degli “Zozzoni”

La mia proposta per l’Amministrazione comunale

Questa mattina, passando davanti l’ufficio postale di Fiumicino, lungo via del Faro, ho notato che gli “zozzoni” hanno scaricato casse di rifiuti accanto ai contenitori di abiti usati.

Vorrei fare una proposta alla nostra Amministrazione comunale. Perchè non mettere in alcuni punti della nostra citta dei grossi secchioni, per la raccolta dei rifiuti, con su scritto … dedicato esclusivamente agli “ZOZZONI”. Cosa ne pensate si potrebbe fare?

Magari lascerebbero in pace alcuni luoghi della città, sempre presi di mira, e si sentirebbero con la coscienza a posto sapendo che, anche se “ZOZZONI”, rispettano il posto messo a loro disposizione!!!

Lettera inviata da: Marilena S.

