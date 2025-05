Nuova area cani all’Isola Sacra in via Gismondi, dopo quasi 9 mesi ancora nulla

Più che promessa non mantenuta una vera presa in giro

Gentile redazione, vi scrivo facendo riferimento ad una lettera che avete pubblicato lo scorso mese di febbraio, inviata da un’altra cittadina (clicca qui), dove lamentava la mancata realizzazione di una nuova area cani a Isola Sacra in via Gismondi, preannunciata in pompa magna dall’assessore nell’ottobre dello scorso anno.

Dopo quasi 9 mesi ancora non è stato fatto nulla, una vera presa in giro. Anche non avendo un cane, avevo appreso con favore l’annuncio perché speravo di veder almeno attenuato il malcostume di chi lascia gli escrementi, degli incolpevoli animali, sui marciapiedi. Anche dell’agognato allaccio dell’acqua per una fontanella ancora nessuna notizia dall’assessorato ai lavori pubblici.

In campagna elettorale ci avevano promesso che nell’area sarebbe stato realizzato addirittura un parco attrezzato. Ci lamentavano di “quelli che hanno governato prima”, ma evidentemente il peggio, come dice qualcuno, non è mai morto.

Lettera inviata da: Antonio D.

