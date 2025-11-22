Lavori nuova rotatoria alla Madonnella come la tela di Penelope

Sarebbe opportuno che gli assessori competenti prestassero maggiore attenzione alla vivibilità e al decoro del cuore centrale dell’Isola Sacra

Gentile direttore, torno a scriverle per sottolineare l’anomalo andamento dei lavori in corso alla Madonnella, Isola Sacra. Ad agosto veniva annunciato l’avvio dei lavori per la realizzazione della nuova rotatoria ma, arrivati ormai a fine novembre, siamo ancora in alto mare e nel caos più completo.

In tre mesi, facendo un rapido calcolo, sono stati posizionati circa due cigli stradali al giorno. Ironicamente c’è chi ormai pensa che la ditta, spesso latitante di giorno, di notte provveda a rimuoverne una parte per rimandare il fine lavori, scimmiottando la strategia di Penelope.

Intanto i cittadini, specialmente quelli con i passeggini e le carrozzine, sono costretti, per attraversare da via Coni Zugna, a fare pericolosi slalom tra le macchine con il rischio di essere arrotati. Inoltre transitare sulla stessa via Coni Zugna, da oltre un anno, è un calvario per il dissesto del manto stradale e il marciapiede che è ormai una giungla per la mancata manutenzione del lecci, come da me già denunciato lo scorso luglio tramite Fiumicino Online (clicca qui).

Credo sarebbe opportuno che gli assessori competenti prestassero maggiore attenzione alla vivibilità e al decoro del cuore centrale dell’Isola Sacra. La ringrazio ancora per la sua disponibilità.

Lettera inviata da: Marco V.

