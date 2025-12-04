Manutenzioni scolastiche, oggi il summit in Comune

Analizzati interventi urgenti e programmati, compreso il ripristino del cornicione alla G.B. Grassi

Si è svolto questa mattina un incontro tra l’Amministrazione comunale e i dirigenti scolastici degli istituti comprensivi statali del territorio, dedicato a fare il punto sugli interventi ordinari e straordinari di competenza del Comune.

All’incontro erano presenti l’Assessore ai Lavori Pubblici Giovanna Onorati, il Presidente della Commissione Lavori Pubblici, Roberto Feola, i tecnici e dirigenti comunali coinvolti nella gestione delle manutenzioni scolastiche.

Durante la riunione sono state affrontate criticità, priorità e programmazione degli interventi in corso e di quelli previsti nelle prossime settimane, con l’obiettivo di garantire condizioni di sicurezza, decoro e funzionalità in tutti i plessi scolastici.

Tra i temi trattati anche la situazione del cornicione caduto recentemente all’ingresso della scuola primaria G.B. Grassi di Fiumicino. I tecnici hanno illustrato la ricognizione già effettuata e comunicato che i lavori di messa in sicurezza e ripristino inizieranno a breve, una volta completate le procedure previste. Si tratta di un intervento complesso che richiede tempi tecnici specifici, già avviati dall’Amministrazione.

“Ringrazio i dirigenti scolastici per la collaborazione e per il confronto costruttivo. La sicurezza delle nostre scuole è una priorità e stiamo lavorando con impegno per garantire interventi puntuali sia sulle manutenzioni ordinarie, sia su quelle straordinarie. Con questo incontro confermiamo la volontà dell’Amministrazione di mantenere un dialogo costante con gli istituti e di aggiornare periodicamente le scuole sull’avanzamento di tutti gli interventi programmati” ha dichiarato l’Assessore Giovanna Onorati